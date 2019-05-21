Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

«Арсенал» выступил с официальным заявлением относительно участия полузащитника Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы с «Челси». Игрок не примет в нем участия.

«Мы очень разочарованы, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы против «Челси». Мы тщательно изучили все варианты, чтобы Мики был частью команды, но после обсуждения этого с Мики и его семьей мы пришли к коллективному соглашению, что он не поедет с командой.

Мы написали в УЕФА, выражая глубокую озабоченность по поводу этой ситуации. Мики был ключевым игроком на нашем пути в финал, так что это большая потеря для нас с командной точки зрения.

Мы разочарованы, что такой игрок пропустит важный матч финала еврокубков в таких обстоятельствах, что происходит очень редко в карьере футболиста. Мики продолжит участвовать в тренировках до вылета в Баку на выходных», – говорится в заявлении «Арсенала».

Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Мхитарян посещал этот регион, который фактически независим, но юридически является регионом Азербайджана.

Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом», а в 2015 году он, выступая за дортмундскую «Боруссию», не смог принять участие в игре с «Габалой».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Арсенала»