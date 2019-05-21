Криштиану Роналду хочет видеть Жозе Моуринью во главе «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет, чтобы команду возглавил португальский тренер Жозе Моуринью. Недавно специалист выразил делание вернуться к работе.

Напомним, предыдущий главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинул клуб по обоюдному согласию.

Роналду играл под руководством Моуринью в «Реале» с 2010 по 2013 годы. За этот отрезок мадридский клуб выиграл чемпионат Испании и Кубок Короля.

Моуринью начал этот сезон во главе «Манчестер Юнайтед», однако в декабре был уволен после череды неудачных результатов.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport