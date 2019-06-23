Уссама Идрисси близок к переходу в «Краснодар»

Автор: Анатолий Акулов 0

Полузащитник голландского АЗ Уссама Идрисси может перебраться в чемпионат России. В его услугах заинтересован «Краснодар».

Краснодарский клуб вновь нацелился на футболиста из чемпионата Голландии. Отмечается, что «быки» близки к договоренности о трансфере полузащитника АЗ Уссама Идрисси.

Отметим, что этот трансфер станет уже третьим по счету из Голландии. До этого краснодарцы приобрели двух хавбеков — Юнеса Намли и Тонни де Вильену.

В прошедшем сезоне Идрисси провел 32 матча в голландском первенстве. На его счету 8 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: AD

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