Уссама Идрисси близок к переходу в «Краснодар»

Полузащитник голландского АЗ Уссама Идрисси может перебраться в чемпионат России. В его услугах заинтересован «Краснодар».

Краснодарский клуб вновь нацелился на футболиста из чемпионата Голландии. Отмечается, что «быки» близки к договоренности о трансфере полузащитника АЗ Уссама Идрисси.

Отметим, что этот трансфер станет уже третьим по счету из Голландии. До этого краснодарцы приобрели двух хавбеков — Юнеса Намли и Тонни де Вильену.

В прошедшем сезоне Идрисси провел 32 матча в голландском первенстве. На его счету 8 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: AD