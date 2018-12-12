«Челси» начал искать замену Сеску Фабрегасу

Автор: Дарья Григорьева 0

Фабрегас

«Челси» начал искать кандидатов на замену полузащитника Сеска Фабрегаса. У лондонского клуба появился возможный вариант.

«Челси» рассматривает хавбека «Барселоны» Дениса Суареса как потенциальную замену Фабрегасу. В каталонском клубе у молодого игрока отсутствует игровая практика. Поэтому Суарес не против покинуть «Барселону» и сменить ее на другую команду.

Контракт «Челси» с Фабрегасом истекает по окончании нынешнего сезона. В клубе у футболиста также нет игровой практики.

Фото: Global look Press
Источник: Mirror

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