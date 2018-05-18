На официальном сайте «Краснодара» появился профайл Дмитрия Живоглядова

Автор: Тимофей Поршнев 0

Krasnodar

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов, возможно, перейдет в «Краснодар». На официальном сайте «быков» появился профайл 23-летнего защитника.

На официальном сайте «Краснодара» появилась личная страница защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Попасть на эту страницу через навигацию сайта нельзя, но можно через поисковую систему. Указано, что футболист играет за «Краснодар» с 1 января 1970 года, но это всего лишь минимальное значение для 32-битной даты в системе Unix, на которой работают большинство сайтов в мире.

Можно предполагать, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с «быками». Ранее Уфу на Краснодар сменил полузащитник Дмитрий Стоцкий.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего Живоглядова два мяча и четыре голевых передачи в 28 матчах чемпионата России.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Спартак».

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Фото: скриншот с официального сайта «Краснодара»

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Краснодара» 

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