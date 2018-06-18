«Урал» выразил поддержку «Амкару»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Ural

Екатеринбургский «Урал» выступил с поддержкой «Амкара». Пермский клуб лишился профессионального статуса из-за финансовых проблем.

«Наши клубы связывает 21-летняя история противостояний. Каждый близкий к уральскому футболу человек знает о непростых отношениях болельщиков «Урала» и «Амкара» друг к другу, но сегодня, хотя бы на день, мы призываем всех болельщиков забыть об этом.

Пермский клуб был нашим ближайшим соседом в матчах чемпионата России и, традиционно, гостевой сектор на стадионе «Звезда» заполнялся под завязку болельщиками из Екатеринбурга. «Уральского дерби» ждали с особенным трепетом поклонники футбола наших городов, а футболисты, зная это, всегда оставляли все силы на поле.

Футбольный клуб «Урал» искренне сожалеет о том, что «Амкара» больше нет… Пока сложно в это поверить, но надеемся, что Пермь еще вернется на футбольную карту России», —  сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Урал»

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