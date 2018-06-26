ЧМ-2018. Группа С. 3-й тур. Франции не удалось обыграть Данию

В рамках 3-го тура ЧМ-2018 сборная Франции встретилась со сборной Дании. Матч завершился нулевой ничьей.



Группа С. 3-й тур.

ДАНИЯ — ФРАНЦИЯ — 0:0

Москва. 26 июня.

Стадион «Лужники». 78011 зрителей.

Судья: Сандру Риччи (Бразилия).

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Ларсен, Йоргенсен, Эриксен, Дилэйни (Лерагер, 90), Систо (Фишер, 60), Далсгор, Брейтуэйт, Корнелиус (Дольберг, 75).

Франция: Манданда, Варан, Сидибе, Люка Эрнандес (Менди, 50), Кимпембе, Н’Зонзи, Канте, Лемар, Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 68), Жиру.

Предупреждение: Йоргенсен (45).

5 (1) удары (в створ) 11 (4)

10 фолы 10

4 угловые 2

1 офсайды 1

38 % владения мячом 62

Сборная Франции и сборная Дании показали хороший уровень игры. Франция ещё до начала матча успела обеспечить себе выход в плей-офф ЧМ-2018. Также перед игрой благодаря мордовским врачам игрок датчан Квист сумел продолжить выступление на чемпионате мира. Говоря о игре, стоит отметить недовольство зрителей. На протяжении большой части игры был слышен свист с трибун. Оно и понятно, Франция и Дания не показали яркой игры, о чем говорит и итоговый результат 0:0.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»