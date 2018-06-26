ЧМ-2018. Группа С. 3-й тур. Франции не удалось обыграть Данию

В рамках 3-го тура ЧМ-2018 сборная Франции встретилась со сборной Дании. Матч завершился нулевой ничьей.
Группа С. 3-й тур.
ДАНИЯ — ФРАНЦИЯ — 0:0
Москва. 26 июня.
Стадион «Лужники». 78011 зрителей.
Судья: Сандру Риччи (Бразилия).
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Ларсен, Йоргенсен, Эриксен, Дилэйни (Лерагер, 90), Систо (Фишер, 60), Далсгор, Брейтуэйт, Корнелиус (Дольберг, 75).
Франция: Манданда, Варан, Сидибе, Люка Эрнандес (Менди, 50), Кимпембе, Н’Зонзи, Канте, Лемар, Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 68), Жиру.
Предупреждение: Йоргенсен (45).
5 (1) удары (в створ) 11 (4)
10 фолы 10
4 угловые 2
1 офсайды 1
38 % владения мячом 62
Сборная Франции и сборная Дании показали хороший уровень игры. Франция ещё до начала матча успела обеспечить себе выход в плей-офф ЧМ-2018. Также перед игрой благодаря мордовским врачам игрок датчан Квист сумел продолжить выступление на чемпионате мира. Говоря о игре, стоит отметить недовольство зрителей. На протяжении большой части игры был слышен свист с трибун. Оно и понятно, Франция и Дания не показали яркой игры, о чем говорит и итоговый результат 0:0.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»