Дмитрий Радченко вошел в тренерский штаб «Ахмата»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Akhmat

В тренерском штабе «Ахмата» произошли изменения. Туда вошел Дмитрий Радченко.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко назначен на должность старшего тренера «Ахмата».

47-летний специалист, выступавший за «Зенит», «Спартак» и ряд испанских клубов, будет помогать главному тренеру клуба из Грозного Игорю Ледяхову в сезоне 2018/19.

Также в тренерский штаб первой команды «Ахмата» переведен Руслан Идигов, работавший главным тренером молодежного состава.

Фото: ФК «Ахмат»
Источник: официальный сайт «Ахмата»

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