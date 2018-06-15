Дмитрий Радченко вошел в тренерский штаб «Ахмата»

В тренерском штабе «Ахмата» произошли изменения. Туда вошел Дмитрий Радченко.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко назначен на должность старшего тренера «Ахмата».
47-летний специалист, выступавший за «Зенит», «Спартак» и ряд испанских клубов, будет помогать главному тренеру клуба из Грозного Игорю Ледяхову в сезоне 2018/19.
Также в тренерский штаб первой команды «Ахмата» переведен Руслан Идигов, работавший главным тренером молодежного состава.
Фото: ФК «Ахмат»
Источник: официальный сайт «Ахмата»