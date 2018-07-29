Клаудио Писарро перешел в «Вердер» в 5-й раз

39-летний нападающий Клаудио Писарро возвращается в «Вердер». Это не первое возвращение перуанца в немецкий клуб.

Бременский «Вердер» объявил о возвращении перуанского нападающего Клаудио Писарро в команду. Игрок покинул «Кельн» и решил закончить карьеру в «Вердере».

Ранее Писарро уже выступал за бременский клуб. В первый раз с 1999 по 2001 год, потом он вернулся в «Вердер» на правах аренды. В 2009 году Клаудио подписал контракт с немецким клубом, уйдя в 2012. В 2015 году перуанец вновь вернулся в клуб, перейдя позже в «Кельн» на один сезон.

В прошлом сезоне Писарро сыграл в 16 матчах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Вердера»