Сергей Прядкин: «Мяч был предназначен для зимы. В принципе, он различимый и все ясно»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал проведение игры между «Локомотивом» и «Спартаком» в снегопад. Он поблагодарил за работу сотрудников красно-зеленых.

Не стоило ли все-таки отменить матч?

Сегодня не было таких пожеланий ни от кого. Мне с утра докладывали все работники, в том числе лиги. Я благодарен сотрудникам «Локомотива» за работу. У нас с «Арсеналом» схожая ситуация, в Хабаровске. Там прошел циклон, и было все засыпано снегом. И мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел. Все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться.

— Мяч практически не было видно по телетрансляции.

Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору. В принципе, он различимый и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки.

— Так поле заметало.

Ничего. Мы справились. Все было видно.

Напомним, после ничьей «Локомотив» сохранил первую строчку в таблице по итогам 21 тура РФПЛ. Ближайшие преследователи из «Краснодара» отстают от «железнодорожников» на семь очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс