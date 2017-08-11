«Фенербахче» может приобрести у «Зенита» Луиша Нету

«Фенербахче» заинтересован в услугах защитника «Зенита» Луиша Нету. Роберто Манчини готов отпустить игрока.

Турецкий клуб уже связался с сине-бело-голубыми с целью покупки футболиста. Руководители «Зенита» проконсультировались Манчини о необходимости продажи, и тот ответил согласием, если будет получено хорошее предложение.

«Зенит» оценил 29-летнего португальца в 4 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе «Фенербахче» к другим игрокам «Зенита» — Жулиано и Артему Дзюбе.

Нету выступает за санкт-петербургский клуб с 2013 года. Срок соглашения рассчитан до 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportx