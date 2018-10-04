Лионель Месси: «Лига чемпионов – это вишенка на торте»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Тоттенхэмом». Каталонский клуб победил со итоговым счетом 4:2.

«Нам был важен результат, у нас были сомнения, ведь всегда тяжело играть на выезде в Лиге чемпионов, особенно против таких команд, как «Тоттенхэм».

Мы провели отличный матч. Первый тайм был великолепен. Мы счастливы, все прошло по нашему плану.

Нам немного не везло сегодня. Мы повели 2:0, два раза попали в штангу, нам забили после контратаки и рикошета.

Для нас Лига чемпионов – вишенка на торте, но чтобы попасть туда, нужно успешно выступить в чемпионате. Непросто перестраиваться с турнира на турнир, но мы хотим успешно выступить как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате», – сказал Месси.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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