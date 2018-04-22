Роберто Манчини: «Я не сожалею, что расстался с Дзюбой»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини перед игрой против «Арсенала» прокомментировал свое решение отпустить в аренду в тульский клуб форварда Артема Дзюбу. Итальянец не сожалеет, что отпустил игрока.

«Я не сожалею, что расстался с Дзюбой на какое-то время. Ничего вроде этого не испытываю.

Все относительно, не знаю, можно ли как-то оценивать те голы, которые он забивает в составе «Арсенала».

В любом случае, я рад за него, рад за то, как он играет в «Арсенале», – сказал итальянец.

В матче «Арсенал» — «Зенит» Артем Дзюба забил на 88-й минуте и не позволил «сине-бело-голубым» уехать из Тулы с тремя очками.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»