Задержан брат Александра Кокорина

Задержан младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Он отправлен в изолятор временного содержания.

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве подтвердило информацию о трех подозреваемых соучастниках Александра Кокорина и Павла Мамаева.

На данный момент Кирилл Кокорин находится в изоляторе временного содержания. Двоих других соучастников допрашивают.

Раннее, футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Также игроки избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Мужчина находится в реанимации.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ГСУ ГУ МВД РФ по Москве