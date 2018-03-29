«Атлетико» хочет повысить отступные за Антуана Гризманна до 200-300 млн евро

«Атлетико» хочет заключить новый контракт с форвардом Антуаном Гризманном. «Атлетико» хочет сделать так, чтобы сумма отступных составляла 200-300 миллионов.

По условиям действующего соглашения, ближайшим летом нападающего сможет выкупить другой клуб за отступные в размере 100 миллионов евро.

Действующий контракт рассчитан до лета 2022 года. «Атлетико» готов повысить зарплату нападающего, которая сейчас составляет около 14 миллионов евро за сезон.

В 2014 году Гризманн перешел в мадридскую команду из «Реал Сосьедад». Если «Атлетико» продаст футболиста, сан-себастьянский клуб должен будет получить 20 процентов от суммы трансфера.

Ранее сообщалось о вероятном переходе Гризманна в «Барселону». Интерес к нападающему есть также у «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo