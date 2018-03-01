«Локомотив» подписал контракт с производителем смартфонов Vivo

Сотрудничество железнодорожников с брендом рассчитано на два сезона. Первый матч, в котором новый спонсор появится на форме «Локомотива», состоится уже в это воскресенье — дерби против «Спартака». Как отметил президент клуба Илья Геркус, место на форме отдается самым важным и самым интересным партнерам.

«Футбол объединяет людей по всему миру. С гордостью сообщаем о новом члене нашей спортивной семьи, ведущем футбольном клубе России — «Локомотиве». Кстати, это очень известная команда в Китае, и множество болельщиков из нашей страны следит за выступлением команды, — сказал генеральный директор Vivo Ляо Люся. — Уверен, что мы сделали правильный шаг, заключив это сотрудничество. Логотип Vivo появится на бортах стадиона, на форме футболистов «Локомотива». Также мы приготовили много сюрпризов и очень скоро удивим вас. Я желаю «Локомотиву» успехов в этом сезоне»,

«Футбольный клуб «Локомотив» разделяет амбиции этого бренда быть лидерами, добиваться успеха, — подчеркнул президент «Локомотива» Илья Геркус.Мы уверены, что наше сотрудничество будет успешным, взаимовыгодным. Я думаю, с помощью смартфонов Vivo будет удобно оставаться с любимым клубом в социальных сетях, на просторах интернета. Мы рады быть проводником такого большого бренда. Особенно мне приятно, что Vivo заинтересован в футболе. Спасибо большое!»

Фото: ФК Локомотив

Источник: ФК Локомотив