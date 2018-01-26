Роберто Манчини: «Путин сказал «Зениту» покупать русских игроков. Мы прислушиваемся»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о трансферных планах на ближайшее будущее. Специалист подтвердил намерение подписать двух-трех российских футболистов.

«Что касается новых футболистов, то я говорил еще летом, что мы хотели бы подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Мы этого не сделали тогда и теперь предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что у нас получится.

К тому же сам президент Путин сказал нам покупать русских игроков. Мы к президенту прислушиваемся (улыбается), — сказал Манчини.

Этой зимой в «Зенит» из «Тосно» перешел форвард Антон Заболотный. Сообщалось, что питерцы также интересуются игроками «Рубина» — защитником Эльмиром Набиуллиным и хавбеком Магомедом Оздоевым», — рассказал Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: fc-zenit.ru