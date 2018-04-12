Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на первый полуфинальный матч ЛЧ

Автор: Лидия Дидык 0

Серхио Рамос

Защитник «Реала» Серхио Рамос может пропустить первый полуфинальный матч Лиги чемпионов из-за дисквалификации. Испанец был дисквалифицирован на ответный матч 1/4 финала ЛЧ «Реал» – «Ювентус» (1:3) и наблюдал за игрой с трибун.

Однако во время последних минут матча Рамос спустился в подтрибунные помещения, а затем направился в тоннель, из которого выходят игроки. Оттуда испанец поддерживал свою команду в концовке матча. Это запрещено правилами УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией», «Ливерпулем» или «Ромой».

Фото: Global Look Press
Источник: As

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