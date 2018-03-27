УЕФА разрешил футболистам играть за новый клуб в плей-офф ЛЧ после перехода

УЕФА утвердил изменения в регламентах Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые вступят в силу со следующего сезона. Речь идет о четвертой замене и о заявке новый игроков в плей-офф Лиги чемпионов.

С сезона-2018/19 в матчах плей-офф еврокубков в дополнительных таймах разрешена четвертая замена.

Исключительно в финале Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и матче за Суперкубок УЕФА в заявку можно включить 23 игрока (а не 18, как в других матчах). Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи.

Что касается дозаявки игроков по завершении групповых этапов турниров, то клуб сможет заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений. Раньше новичок не имел права выступать за новый клуб в плей-офф, если был уже заигран на групповом этапе того же турнира.

Кроме того, начиная с сезона-2018/19 команда, которая выиграла Лигу Европы УЕФА (или ранее Кубок УЕФА) три раза подряд или пять раз в целом, получит право носить на рукаве нашивку многократного победителя. Единственной командой, которая сможет носить ее в следующем сезоне, будет «Севилья».

Также утверждено новое время проведения матчей. В Лиге чемпионов матчи раунда плей-офф, группового этапа, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финала будут начинаться в 21.00 по центральноевропейскому времени (это 22.00 по московскому времени в осенний и весенний период, 23.00 – в зимний период).

Вместе с тем на групповом этапе по два матча во вторник и в среду будут начинаться в 18.55 по центральноевропейскому времени (это 19.55 по московскому времени в осенний и весенний период, 20.55 – в зимний период). В последнем туре все матчи будут начинаться одновременно. Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

В Лиге Европы матчи от группового этапа до 1/8 финала будут начинаться в 18.55 и 21.00 по центральноевропейскому времени. Как правило, оба матча одной группы в последнем туре должны начинаться одновременно. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал будут начинаться в 21.00 по центральноевропейскому времени. Администрация УЕФА может делать исключения из этих правил.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА