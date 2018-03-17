ФИФА утвердила четвертую замену в матчах плей-офф ЧМ-2018

Еще одно нововведение в рамках чемпионата мира. Совет ФИФА принял решение утвердить возможность проведения четвертой замены во время дополнительного времени матчей плей-офф ЧМ-2018.

Впервые четвертая замена была использована в официальном матче на уровне национальных сборных в полуфинальной встрече Португалии и Чили на Кубке Конфедераций-2017. На 116-й минуте вместо португальского хавбека Андре Гомеша на поле вышел полузащитник Желсон Мартинш.

Ранее на совете ФИФА также было одобрено использование системы видеоповторов на чемпионате мира.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА