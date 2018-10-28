«Марсель» объявил о продлении контракта с главным тренером Руди Гарсией

«Марсель» продлил контракт с наставником команды Руди Гарсией, сообщает официальный сайт клуба. 54-летний специалист возглавляет клуб с октября 2016 года.

Новое соглашение между специалистом и французским клубом будет действовать до лета 2021 года. Также клуб подписал новый контракт со спортивным директором Андони Субисарретой.

Гарсия и Субисаррета присоединились к «Марселю» в 2016 году. В первом сезоне под руководством Гарсии «Марсель» занял пятое место в чемпионате Франции. Еще через год клуб финишировал четвертым в Лиге 1, а также дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Атлетико» со счетом 0:3.

В нынешнем сезоне «Марсель», набрав 19 очков, занимает пятую позицию в национальном чемпионате. В Лиге Европы дела команды идут неудачно. После трех туров марсельцы, имеют в активе всего одно очко, и занимают третье место в группе Н.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт клуба «Марсель»