Болельщики «Интера» устроили на стадионе погром

Фанаты «Интера» устроили погром. Инцидент произошел во время матча 15-го тура чемпионата Италии миланского клуба с «Ювентусом».

Болельщики оторвали несколько сидений на арене «Альянц — Ювентус». Они повредили туалеты и столкнули сотрудника стадиона с трибуны.

Поведение фанатов связано с тем, что некоторым из них был запрещен вход на трибуны из-за билетов, оформленных на чужие имена. Другие болельщики «Интера» в знак протеста решили покинуть арену, перед этим устроив погром.

Напомним, что встреча «Ювентуса» с «Интером» завершилась победой первой команды (1:0). Туринский клуб лидирует в Серии А с 43 очками. «Интер» располагается на третьем месте с 29 очками.

Фото: GLobal Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport