Арсен Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер Тома Лемара

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, о ситуации вокруг перехода полузащитника «Монако» Тома Лемара. Француза сватали в лондонский клуб, но он принял решение остаться в своей команде.

«Лемар принял решение остаться в «Монако». Знаю, мы живем в эпоху прозрачности, но в каких-то моментах, из уважения, не стоит слишком много говорить о переговорах. Нужно уважать то, что происходит во время этого процесса», — цитирует Венгера источник.

Ранее сообщалось, что «Монако» согласился продать 21-летнего Лемара в «Арсенал» почти за 100 млн евро, однако игрок отказался от перехода.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports