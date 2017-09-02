Арсен Венгер рассказал, почему не состоялся трансфер Тома Лемара

Автор: Лидия Дидык 0

Лемар

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, о ситуации вокруг перехода полузащитника «Монако» Тома Лемара. Француза сватали в лондонский клуб, но он принял решение остаться в своей команде.

«Лемар принял решение остаться в «Монако». Знаю, мы живем в эпоху прозрачности, но в каких-то моментах, из уважения, не стоит слишком много говорить о переговорах. Нужно уважать то, что происходит во время этого процесса», — цитирует Венгера источник.

Ранее сообщалось, что «Монако» согласился продать 21-летнего Лемара в «Арсенал» почти за 100 млн евро, однако игрок отказался от перехода.

Фото: Global Look Press
Источник: beIN Sports

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