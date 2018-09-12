Александр Прудников перешел в «Спартак». Юрмальский

Нападающий Александр Прудников подписал контракт с новым клубом. Теперь он будет выступать в Латвии.

29-летний футболист перешел в юрмальский «Спартак», детали сделки не сообщаются. Напомним, Прудников является воспитанником московского «Спартака», в котором стал серебряным призером чемпионата России-2007.

Также Александр выступал за «Терек» (сейчас— «Ахмат»), «Спарту» (Прага), «Томь», «Кубань», «Аланию», «Рубин», «Динамо», «Амкар», «Оренбург» и «Анжи». Его главным достижением считается победа на чемпионате Европы-2007 U17: в финале Россия обыграла Чехию, а Прудников забил один из голов в решающей встрече и стал лучшим бомбардиром турнира.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный твиттер юрмальского «Спартака»