Стал известен возможный фаворит в выборе нового логотипа Российской Премьер-лиги

В четверг директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин рассказал о планах лиги по ребрендингу. Кроме того в сети появился возможный новый логотип Премьер-Лиги.

«Где-то в течение месяца мы представим новый логотип. Планируется, что новый сезон начнем с ним. Ребрендинг стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла», – цитирует Савина источник.

Уже известно, что премьер-лига планировала сменить не только лого, но и название турнира, который проводит. По последнему пункту все определилось довольно быстро. Креативные агентства получил заказ, и в результате правление РФПЛ остановилось на двух вариантах – высшая лига и премьер-лига. В итоге решили не менять бренд, к которому все привыкли – и клубы, и болельщики.

Среди возможных логитипов уже найден фаворит. В его основе символ России – медведь. Он вписан в пятиугольник классического футбольного мяча.

По информации источника, именно это лого является фаворитом и именно оно, с большой долей вероятности, будет утверждено.

Фото: Спорт-Экспресс

Источник: Спорт-Экспресс