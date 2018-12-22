Матч СКА – ЦСКА на стадионе «Зенита» посетили 67 770 зрителей

Автор: Поршнев Тимофей 0

СКА сыграл против ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Петербуржцы уступили со счетом 4:1.

Игра состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 80 720 болельщиков суммарно побывали на мероприятиях перед матчем и игре на стадионе.

Посещаемость самого матча – 67 770 зрителей. ЦСКА одержал разгромную победу (4:1).

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер корреспондента Sports.ru Александра Дорского

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