Матч СКА – ЦСКА на стадионе «Зенита» посетили 67 770 зрителей

СКА сыграл против ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Петербуржцы уступили со счетом 4:1.

Игра состоялась на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 80 720 болельщиков суммарно побывали на мероприятиях перед матчем и игре на стадионе.

Посещаемость самого матча – 67 770 зрителей. ЦСКА одержал разгромную победу (4:1).

Как и в прошлый раз отдельно объявили количество людей, посетивших мероприятия на «Газпром Арену», и количество зрителей матча.

До цифр недельной давности недотянули:

80720 человек на мероприятиях

67700 на матче pic.twitter.com/SJzgCXDcgX

— Alexandr Dorski (@dorskiy) December 22, 2018