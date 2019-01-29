Сергей Фурсенко назвал самую успешную сделку в истории «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал продажу полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ». Он поделился своим мнением о сделке.

«Я не буду сравнивать эту сделку с продажей Халка и Витцеля, но определенно это одна из самых успешных сделок в истории «Зенита». Трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке»», — заявил Фурсенко.

Напомним, что сегодня «ПСЖ» официально объявил о переходе хавбека петербургской команды в парижский клуб. В «Зенит» Паредес перешел в 2017 году. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 15 игр, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС