Новым вице-президентом «Монако» станет российский бизнесмен Олег Петров

Стало известно, кто будет новым вице-президентом «Монако». Им станет российский бизнесмен Олег Петров.

Сообщается, что Петров не работал ранее в футболе, но он близок с владельцем «Монако» Дмитрием Рыболовлевым и имеет опыт проведения крупных сделок.

Напомним, ранее этот пост занимал Вадим Васильев. Он работал в «Монако» с 2013 года. Сперва Васильев был спортивным директором клуба, но в том же году его назначили на пост вице-президента. Основными причинами отставки Васильева стали неудачное выступление команды в текущем сезоне и большие финансовые потери.

После 24 туров чемпионата Франции «Монако» с 19 очками занимает 18-е место в таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe