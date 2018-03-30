Для болельщиков ЧМ-2018 в Москве подготовят более 1,4 млн путеводителей на шести языках

Иностранным болельщикам, которые посетят Москву во время чемпионата мира, подготовили специальные путеводители. Буклеты переведут на русский, английский, китайский, немецкий, французский и испанский языки.

Они будут содержать информацию об основных спортивных аренах: стадионе «Спартак», Большой спортивной арене «Лужники» – расписание матчей, информацию о музеях, театрах, туристических маршрутах и контакты экстренных служб.

«Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций», – пояснил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС