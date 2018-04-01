Премьер-лига. 24-й тур. «Рубин» и «Урал» поделили очки

В матче 24-го тура встречались «Урал» и «Рубин». Клубы победили очки.

Премьер-лига. 24-й тур.

УРАЛ – РУБИН – 1:1 (0:1)

Екатеринбург. 1 апреля.

Стадион: «СКБ-Банк Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Меркулов, Фидлер (Евсеев, 50), Майега, Бикфалви, Димитров (Чантурия, 74, Данцев, 84), Эль-Кабир, Емельянов, Ильин.

«Рубин»: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Сорокин, Нобоа, Коновалов(Карадениз, 75), Попов (Азмун, 68), Могилевец, Жемалетдинов, Энаке.

Голы: 0:1 — Попов (34), 1:1 — Бикфалви (73).

Предупреждения: Навас (64), Бикфалви (65), Кудряшов (68), Евсеев (76), Балажиц (85).

Удаление: Бикфалви (88).

Незабитый пенальти: Димитров (70).

4 (2) удары (в створ) 6 (4)

18 фолы 17

3 угловые 3

0 офсайды 3

56 % владения мячом 44

Матч «Урал»- «Рубин» могли посмотреть только очень терпеливые фанаты. Команды не только не наносили удары по воротам в первом тайме, но и просто гоняли мяч по полю. На 34-й минуте Ивелин Попов отлично сыграл на добивании и открыл счет в игре. Первый момент у «Урала» и вовсе произошел в начале уже второго тайма, когда Николай Димитров попытался сравнять счет со штрафной линии. За 20 минут до конца матча началось самое интересное интересное: Димитров не сумел забить пенальти, но Бикфалви не смог оставить это просто так: через три минуты «Урал» сравнял счет. Все тот же Бикфалви через 15 минут и вовсе был удален с поля за две желтые карточки. В результате — 1:1, и первая ничья «Урала» за последние четыре матча.

Фото: Твиттер «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»