На матч Грузия — Литва наблюдались странные ставки

Глава некоммерческой организации Federbet Франческо Баранка сообщил о странных ставках на товарищеский матч между футбольными сборными Грузии и Литвы. В результате Грузия разгромила Литву со счетом 4:0.

«Мы наблюдаем очень странные коэффициенты по ходу встречи. Ставят на победу Грузии и на тотал больше», — рассказал Баранка.

Встреча проходила в Тбилиси, на стадионе иени Михаила Месхи. Уже в первом тайме Грузия забила в ворота литовцев четыре безответных мяча. Во втором тайме счет не изменился. Таким образом, все подозрительные ставки выиграли.

В мартовском рейтинге ФИФА сборная Грузии занимает 101-е место. Литовцы находятся на 147-й строчке.

Фото: Global Look Press

Источник: bookmaker ratings