Унаи Эмери стал новым тренером «Арсенала»

Стал известен новый тренер лондонского «Арсенала». Должность занял Унаи Эмери.

Unai Emery is our new head coach — find out all about it here #WelcomeUnai https://t.co/8dHnmam0KO — Arsenal FC (@Arsenal) May 23, 2018

Ранее сообщалось, что соглашение Эмери с лондонским клубом будет рассчитано на три года. Зарплата 46-летнего испанского тренера составит £ 5 млн в год.

Последние два года Эмери проработал на посту главного тренера «ПСЖ» и покинул клуб по окончании сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Арсенала»