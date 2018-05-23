Унаи Эмери стал новым тренером «Арсенала»

Автор: Лидия Дидык 0

Унаи Эмери

Стал известен новый тренер лондонского «Арсенала». Должность занял Унаи Эмери.

Ранее сообщалось, что соглашение Эмери с лондонским клубом будет рассчитано на три года. Зарплата 46-летнего испанского тренера составит £ 5 млн в год.

Последние два года Эмери проработал на посту главного тренера «ПСЖ» и покинул клуб по окончании сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Арсенала»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Emery

«Арсенал» может возглавить Унаи Эмери

Николас Отаменди

Деньги Дзюбы, рекорд Отаменди. Главные новости дня

«Арсенал» не сумел дожать «Атлетико», «Марсель» победил «РБ Зальцбург», Златан не сыграет на ЧМ-2018. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 