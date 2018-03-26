Тимо Вернер может перейти в «Ливерпуль» за 100 млн евро

«Ливерпуль» по окончании сезона намерен приобрести форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Игроком также интересуются «Реал», «Атлетико» и «Арсенал».

Трансфер 22-летнего игрока сборной Германии оценивается в 100 миллионов евро.

Контракт Вернера рассчитан до 2020 года, но «РБ Лейпциг» хочет продлить его до конца сезона-2022/23.

Ранее «Ливерпуль» согласовал с немецким клубом переход полузащитника Наби Кейта. В случае выхода «РБ Лейпциг» в Лигу чемпионов сумма сделки составит 75 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild