Тимо Вернер может перейти в «Ливерпуль» за 100 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0

Вернер

«Ливерпуль» по окончании сезона намерен приобрести форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Игроком также интересуются «Реал», «Атлетико» и «Арсенал».

Трансфер 22-летнего игрока сборной Германии оценивается в 100 миллионов евро.

Контракт Вернера рассчитан до 2020 года, но «РБ Лейпциг» хочет продлить его до конца сезона-2022/23.

Ранее «Ливерпуль» согласовал с немецким клубом переход полузащитника Наби Кейта. В случае выхода «РБ Лейпциг» в Лигу чемпионов сумма сделки составит 75 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Alli

«РБ Лейпциг» подписал бывшего шеф-скаута «Тоттенхэма» и «Саутгемптона»

Лионель Месси

Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

Мохамед Салах

Рекордсмен Салах, нововведения ФИФА. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 