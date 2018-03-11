Петр Чех стал первым вратарем в истории АПЛ, проведшим 200 «сухих» матчей

Автор: Лидия Дидык 0

Petr Čech

«Арсенал» разгромил «Уотфорд» в матче 30-го тура чемпионата Англии (3:0). Эта игра стала для голкипера «канониров» Петра Чеха 200-й «сухой» в рамках премьер-лиги.

35-летний чех стал первым вратарем в эпоху АПЛ, покорившим эту отметку. Он продолжает удерживать рекорд лиги по «сухим» матчам, опережая ближайшего преследователя Дэвида Джеймса (169 матчей) на 31 игру.

Из действующих голкиперов ближе всего к Чеху Джо Харт, защищающий ворота «Вест Хэма» (122 матча).

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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