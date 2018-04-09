От жены хавбека ФК «Краснодар» Мамаева улетел попугай, за которого объявлено вознаграждение в 100 тысяч рублей

Жена Павла Мамаева — Алана Мамаева — начала поиски улетевшего попугая. Вознаграждение нашедшему составляет 100 тысяч рублей.

Попугай Аполлон улетел от хозяйки 8-го апреля. Женщина с семьей приехала в гости и начала пересаживать попугая их машины в клетку. Именно в этот момент попугай улетел. Поиски птицы продолжались всю ночь, к Алане Мамаевой присоединились добровольцы. Вечером 8 апреля Аполлона удалось заметить на верхушке дерева. Но он снова улетел.

Попугая Алана Мамаева купила месяц назад в одном из зоомагазинов Краснодара за 152 000 рублей. При покупке случился еще один конфуз. «В чеке значится — попугай жако краснохвостый. Получается, мне продали одну птицу, а справку дали на другую. У меня к птице нет совершенно никаких претензий, претензия только одна – к магазину, который так и не выдал соответствующих документов. Ветеринары говорят, что мне продали дикую птицу, красная цена которой — 30 000 рублей. Получается, меня просто надули», — жаловалась Алана. Женщина написала заявление в Роспотребнадзор и наняла юриста, который и будет во всем разбираться.

Фото: Официальный страница Аланы Мамаевой в ВК

Источник: Кубанские новости