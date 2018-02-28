Карлуш Кейруш: «Россия может выиграть чемпионат мира»

Автор: Лидия Дидык 0

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш высокого мнения о сборной России. Специалист считает, что команде по силам выиграть ЧМ-2018.

«Мы встречались с российской командой. За последний год ваша сборная сделала огромный прогресс, во время Кубка конфедераций команда выглядела уверенной и солидной, как и после турнира. Сейчас это очень сильная команда, у которой хорошие шансы на выход из группы.

Я думаю, что россияне могут и выиграть чемпионат мира, в футболе бывает всякое, почему нет? На Кубке конфедераций я увидел, что сборная России может на равных играть с любой командой планеты. У вас хороший тренер, мотивация, великолепная поддержка болельщиков», – сказал Кейруш.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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