Артем Дзюба признан лучшим игроком первого тура чемпионата, «Краснодар» готов начать переговоры по трансферу Федора Смолова. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФПЛ. 29 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 6:0. Москва. «ВЭБ Арена». 6 апреля 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 августа.

1. «Динамо» и «Рубин» не забили голов в матче второго тура Премьер-Лиги.

2. «Локомотив» и «Шальке» согласовали трансфер форварда Бреля Эмболо.

Ранее из «Шальке» в «Локомотив» перешел защитник Бенедикт Хеведес.

3. Руководство «Спартака» попросило болельщиков не посещать выездной матч Лиги чемпионов.

Дело в запрете, наложенном УЕФА.

4. Артем Дзюба признан лучшим игроком 1-го тура Премьер-лиги.

За нападающего проголосовали 11 766 человек.

5. «Краснодар» готов вести переговоры по продаже Федора Смолова.

В контракте 28-летнего игрока с клубом нет опции выкупа.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Аргентина в плей-офф ЧМ-2018, новый клуб Наингголана, будущее Головина. Главные новости дня

Чемпионат мира по футболу. Бразилия — Сербия — 2:0 Москва. Стадион «Спартак». 27 июня 2018 г.

Сборная Бразилии и сборная Бельгии выходят в 1/4 финала ЧМ-2018, покупки «Милана». Главные новости дня

Кутепов

Потери клубов Серии А, четвертая замена в еврокубках, гигантский штраф Кутепова. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 