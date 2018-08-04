Артем Дзюба признан лучшим игроком первого тура чемпионата, «Краснодар» готов начать переговоры по трансферу Федора Смолова. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 3 августа.
1. «Динамо» и «Рубин» не забили голов в матче второго тура Премьер-Лиги.
2. «Локомотив» и «Шальке» согласовали трансфер форварда Бреля Эмболо.
Ранее из «Шальке» в «Локомотив» перешел защитник Бенедикт Хеведес.
3. Руководство «Спартака» попросило болельщиков не посещать выездной матч Лиги чемпионов.
Дело в запрете, наложенном УЕФА.
4. Артем Дзюба признан лучшим игроком 1-го тура Премьер-лиги.
За нападающего проголосовали 11 766 человек.
5. «Краснодар» готов вести переговоры по продаже Федора Смолова.
В контракте 28-летнего игрока с клубом нет опции выкупа.
Фото: Сергей Дроняев