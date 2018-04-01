Сами Хедира забил 7-й гол в сезоне, повторив свой личный рекорд

Хавбек «Ювентуса» Сами Хедира забил гол в игре с «Миланом» (3:1) в 30-м туре серии А. Футболист повторил собственный рекорд по результативности.

Полузащитник нанес результативный удар на 87-й минуте, получив передачу от нападающего Пауло Дибалы.

Хедира забил 7-й гол в текущем чемпионате серии А. Он повторил свой личный рекорд результативности в рамках одного сезона.

Ранее полузащитник лишь однажды забивал 7 голов в чемпионате. Это случалось в сезоне-2008/09, когда хавбек выступал за «Штутгарт» в бундеслиге.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ювентуса»