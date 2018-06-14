Луис Рубиалес: «Никакого бунта в сборной Испании нет, игроки горой за Йерро»

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес рассказал, как игроки национальной сборной отреагировали на отставку Хулена Лопетеги с поста главного тренера. Он был уволен вчера, 13 июня.

«Мы не должны позволять ни одному из сотрудников федерации диктовать нам, как вести дела.

Мы обязаны были расстаться с Лопетеги и дать всем понять, что интересы этого дома будут защищаться.

Я очень расстроен, потому что я доверял Лопетеги с момента своего назначения, но я полностью уверен в своем решении уволить его и получил по нему полную поддержку.

Некоторые вещи могут быть выше спортивных интересов, в частности, ценности и методы ведения дел.

Я очень восхищаюсь Лопетеги, он настоящий профессионал, но в этот раз его поступок не оставил мне других вариантов. Произошедшее – очень серьезное дело, решение было необходимо.

Объяснение Лопетеги меня не убедило. Я выслушал всех, но это мое решение. Что касается футболистов, то они полностью настроены хорошо провести ЧМ-2018. Никакого бунта нет, с игроками все в полном порядке.

Фернандо Йерро поступил очень порядочно. Игроки с радостью приняли его и сказали мне, что будут за него горой», – сказал Рубиалес.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca