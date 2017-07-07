Будущее Антонио Конте в «Челси» снова под вопросом

Автор: Никита Воробьев 0

Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте разозлен на клуб из-за последних неудач на трансферном рынке. Итальянец ставит под сомнение свое дальнейшее пребывание в Лондоне.

Напряженность выросла после того, как «Челси» практически упустил Ромелу Лукаку, который в скором будущем может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Граф видел в бельгийце основного центрального нападающего и планировал строить вокруг него игру. Кроме того, «аристократы» испытывают проблемы в подписании Алексиса Санчеса и Вирджила Ван Дейка.

Напомним, что в 2014 году Конте покинул туринский «Ювентус» как раз из-за разногласий с клубом о трансферной кампании.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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