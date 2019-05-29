Луис Рубиалес назначен вице-президентом УЕФА

Луис Рубиалес избран вице-президентом УЕФА. Испанец является президентом Королевской испанской футбольной федерации.

На эту должность его выдвинул президент УЕФА Александер Чеферин. Исполнительный комитет УЕФА утвердил кандидатуру после голосования, которое состоялось сегодня.

Рубиалеса избрали главой федерации футбола Испании в прошлом году. Также Рубиалес состоял в Исполнительном комитете УЕФА в течение последних четырех лет.

41-летний испанец стал самым молодым вице-президентом УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА