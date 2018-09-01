Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен покинуть английскую команду. Футболист хочет вернуться в свой бывший клуб.

По информации СМИ, француз по-прежнему поддерживает контакт с бывшими партнерами по туринскому клубу.

Его отношения с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью не в лучшем состоянии в течение достаточно продолжительного времени. Вероятно, что трансфер может состояться уже этой зимой.

Погба перешел в «Юнайтед» из «Юве» летом 2016 года за рекордные на тот момент 105 миллионов евро. В этом сезоне француз в составе английского клуба провел 3 матча и отличился 2-мя голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport