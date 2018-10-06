«Манчестер Юнайтед» впервые пропустил 2 гола в стартовые 10 минут матча АПЛ

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл». К 10-й минуте встречи манкунианцы проигрывают со счетом 0:2.

«МЮ» впервые пропустил два мяча на домашнем стадионе «Олд Траффорд» в матче Премьер-лиги,

В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Ньюкасл» находится в зоне вылета, на 19-м месте.

По некоторым данным, этот матч станет последним для наставника «МЮ» Жозе Моуринью, который будет отправлен в отставку при любом исходе встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги