Гжегож Крыховяк: «Учу русский язык и хочу заговорить на нем как можно скорее»

Автор: Михаил Серебряков 0

Гжегож Крыховяк

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал об изучении русского языка. А также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Анжи» в пятом туре Российской Премьер-Лиги, который состоится в Москве 26 августа.

«Адаптировался ли я в «Локомотиве»? Да-да. Мне нужно еще немного времени. Сейчас я учу русский, потому что общение важно не только на поле, но и в обычной жизни. Хочу заговорить на нем как можно скорее! Сказать на русском пока ничего не могу – может, в следующий раз!

В матче с «Анжи» мы хотим одержать еще одну победу. На следующей неделе мы будем готовиться к этой игре. Хотим взять ещё три очка, на этот раз дома», — сказал футболист.

Крыховяк перешел в «Локомотив» из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Локомотива»

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