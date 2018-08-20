Гжегож Крыховяк: «Учу русский язык и хочу заговорить на нем как можно скорее»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал об изучении русского языка. А также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Анжи» в пятом туре Российской Премьер-Лиги, который состоится в Москве 26 августа.

«Адаптировался ли я в «Локомотиве»? Да-да. Мне нужно еще немного времени. Сейчас я учу русский, потому что общение важно не только на поле, но и в обычной жизни. Хочу заговорить на нем как можно скорее! Сказать на русском пока ничего не могу – может, в следующий раз!

В матче с «Анжи» мы хотим одержать еще одну победу. На следующей неделе мы будем готовиться к этой игре. Хотим взять ещё три очка, на этот раз дома», — сказал футболист.

Крыховяк перешел в «Локомотив» из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Локомотива»