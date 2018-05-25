Владимир Путин рассказал, кто победит на ЧМ-2018 в России

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ ответил на вопрос, кто победит на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Ответ оказался очевидным.

«Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу», — заявил он.

Путин подчеркнул, что среди команд на чемпионате «победит сильнейший».

«Мне бы очень хотелось, чтобы это было действительно праздником для всех, кто любит спорт, и для футболистов, и для наших гостей. Сделаем всё для того, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки чувствовали себя в России как дома», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Путин пожелал успехов тренерскому штабу и игрокам сборной России на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: RT