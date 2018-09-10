Райан Бабел впервые за 13 лет забил за сборную Голландии в официальном матче

Автор: Михаил Серебряков 0

Райан Бабел

Вингер «Бешикташа» Райан Бабел забил гол в матче Лиги наций между сборными Голландии и Франции (1:2). И прервал свою неудачную серию.

Этот гол стал для 31-летнего футболиста первым за 13 лет в официальной игре за сборную.

В прошлый раз Бабел забивал за Голландию 26 марта 2005 года во встрече со сборной Румынии (2:0).

Бабел забил 9 голов в 53 играх за голландцев.

После двух туров Лиги наций сборная Нидерландов занимает последнее место в группе 1 Лиги А, проведя один матч и не набрав ни одного очка. 13 октября голландцы проведут домашнюю встречу с национальной командой Германии.

Фото: Global Look Press
Источник:  Squawka

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