Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо представил собственную сборную мира всех времен и народов. Примечательно, что в сборную всех звезд бразилец не включил португальского нападающего Криштиану Роналду. В то же время в числе 11 лучших оказался аргентинец Лионель Месси.

В сборную Роналдо включил трех своих соотечественников: защитников Кафу и Роберто Карлоса, а также нападающего Пеле. Полностью сборная мира, представленная Роналдо, выглядит следующим образом:

Джанлуиджи Буффон (гк), Кафу, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Диего Марадона, Андреа Пирло, Зинедин Зидан, Лионель Месси, Пеле, Рональдо.

⚽ El mejor XI de la historia del fútbol

📝 @Ronaldo pic.twitter.com/HssKj9IQBl — AS (@diarioas) August 6, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: As