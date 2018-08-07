Роналдо представил собственную сборную мира

Автор: Михаил Серебряков 0

 

 

Роналдо

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо представил собственную сборную мира всех времен и народов. Примечательно, что в сборную всех звезд бразилец не включил португальского нападающего Криштиану Роналду. В то же время в числе 11 лучших оказался аргентинец Лионель Месси.

В сборную Роналдо включил трех своих соотечественников: защитников Кафу и Роберто Карлоса, а также нападающего Пеле. Полностью сборная мира, представленная Роналдо, выглядит следующим образом:
Джанлуиджи Буффон (гк), Кафу, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Диего Марадона, Андреа Пирло, Зинедин Зидан, Лионель Месси, Пеле, Рональдо.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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