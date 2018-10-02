 К Андреасу Гранквисту проявляют интерес клубы из России

Бывший защитник «Краснодара» Андреас Гранквист может сменить команду. К футболисту проявляют интерес клубы из России.

Его хотят заполучить «Зенит» и «Локомотив». Об интересе российских клубов стало известно летом, но они все еще следят за Гранквистом.

Защитник на данный момент выступает за клуб второго шведского дивизиона «Хельсингборг», куда он перебрался из «Краснодара».

По информации СМИ, за игрой 33-летнего шведа следит «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов сделать предложение о переходе Гранквиста в январе.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Швеции 10 игр и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: FotbollDirekt