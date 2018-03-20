Руслан Камболов досрочно покинул поле на тренировке сборной России

Сборная России продолжает подготовку к товарищеским матчам с Бразилией и Францией. В данный момент проходит очередная тренировка национальной команды на «Арене Химки».

Сообщается, что полузащитник Руслан Камболов не смог завершить тренировку и досрочно покинул поле. При этом он прихрамывал. Далер Кузяев и Владислав Игнатьев продолжают занятия по индивидуальной программе.

Напомним, с бразильцами наша сборная сыграет 23 марта марта (19:00 по мск) на московском стадионе «Лужники». Матч против Франции состоится 26 марта (19:00 по мск) на «Санкт-Петербург Арене».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс