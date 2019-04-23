Новый скандал в АПЛ: Сарри оскорбили со скамейки «Бернли»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвергся оскорблению в матче с «Бернли». После этого итальянский специалист завелся и получил удаление от арбитра Кевина Френда, протестуя против затяжки времени игроками соперника.

По информации Британских СМИ, кто-то со скамейки гостей несколько раз назвал Сарри «сраным итальяшкой». После этого специалист завелся и был удален арбитром Кевином Френдом, протестуя против затяжки времени игроками «Бернли».

Отмечается, что именно из-за этого Сарри отказался идти на послематчевое интервью и отправил пообщаться с медиа своего помощника Джанфранко Дзолу. По данным СМИ, «Челси» сообщил об инциденте Френду, тот внес это в отчет. Футбольная ассоциация Англии займется рассмотрением этого эпизода.

«Полагаю, ему что-то сказали со скамейки запасных гостей, и я не хотел бы вдаваться в подробности этого эпизода. Мы посмотрим, что можно сделать в этой ситуации. Мы понимаем, что это футбол и на эмоциях может быть сказано что угодно, однако ему это категорически не понравилось», – рассказал Дзола.

Матч окончился с ничейным счетом 2:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail